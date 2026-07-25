Трамп прибыл на прием ассоциации журналистов

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Сотни людей пришли в пятницу вечером к отелю The Waldorf Astoria в центре Вашингтона, куда президент США Дональд Трамп прибыл для участия в приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.
Как передает корреспондент ТАСС, среди собравшихся и те, кто выступает в поддержку американского лидера, и те, кто публично выражает несогласие с его политикой. Многие держат самодельные плакаты с лозунгами как в поддержку Трампа, так и против него. В момент, когда к зданию подъезжал президентский автомобильный кортеж, в толпе были слышны выкрики «Неудачник!».
Прием, который ранее был перенесен на 24 июля в связи с попыткой покушения на Трампа, проходит при усиленных мерах безопасности. Многие улицы вблизи гостиницы перекрыты. На месте находятся сотни сотрудников служб безопасности, видны патрули бойцов Национальной гвардии. Для входа в The Waldorf Astoria всех гостей, включая должностных лиц высокого ранга, просят предъявить, в частности, присланный им заранее индивидуальный QR-код. Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, предупредила, что готовится к возможным чрезвычайным ситуациям.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что запланированное на приеме выступление Трампа будет «сплачивающим, но жестким, а также серьезным, но веселым».
Ранее планировалось, что прием Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, пройдет 25 апреля в гостинице Washington Hilton. Мероприятие, на котором тогда присутствовала вся верхушка американской администрации, в том числе Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, было прервано из-за инцидента со стрельбой. В результате пострадал охранник из числа сотрудников Секретной службы. Планируется, что на приеме в пятницу он будет награжден.
Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Как затем выяснилось, он заранее снял номер в гостинице Washington Hilton и смог пронести туда оружие. Аллену предъявлены обвинения в попытке покушения на жизнь президента США, транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения тяжкого преступления, а также применении огнестрельного оружия при совершении преступления.