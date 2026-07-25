Трамп прибыл на прием ассоциации журналистов

Как передает корреспондент ТАСС, среди собравшихся и те, кто выступает в поддержку американского лидера, и те, кто публично выражает несогласие с его политикой. Многие держат самодельные плакаты с лозунгами как в поддержку Трампа, так и против него. В момент, когда к зданию подъезжал президентский автомобильный кортеж, в толпе были слышны выкрики «Неудачник!».