SpaceX осуществила 13-й испытательный пуск Starship после трех переносов

Американская компания SpaceX 24 июля осуществила 13-й испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Starship с космодрома Starbase в Техасе. Трансляция велась в пятницу, 24 июля, в соцсети X.
Ракета стартовала в 17:51 по местному центральному времени (1:51 мск субботы). Запуск откладывали трижды: первый раз автоматика остановила отсчет за секунды до пуска, затем помешали погодные условия.
В план миссии входит вывод спутников Starlink V3, повторное включение двигателя Raptor в космосе и контролируемый спуск верхней ступени с приводнением в Индийском океане, сообщается на сайте SpaceX.
Впервые Starship вывел на орбиту 20 спутников Starlink V3 для расширения сети и увеличения скорости связи. Они раскроют солнечные панели, антенны и попробуют связаться с группировкой через лазеры, после чего полностью сгорят в атмосфере примерно через 20 минут.
Шесть спутников оснастили камерами для проверки теплозащиты корабля перед возвратом на стартовую площадку. Часть плиток на корпусе покрасили в белый цвет для создания мишеней для съемки, передает РИА Новости.
Космический корабль американской компании SpaceX под названием Starship S39 в субботу, 23 мая, взорвался после приводнения. При выходе на орбиту у корабля отказал один из шести двигателей Raptor 3, из-за чего пришлось продлить длительность работы остальных двигателей, сообщили представители компании.