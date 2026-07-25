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SpaceX успешно провела 13-й тестовый пуск корабля Starship

Компания SpaceX осуществила 13-й испытательный пуск сверхтяжёлой ракеты Starship, пуск был осуществлён с космодрома Starbase в штате Техас.

Источник: Аргументы и факты

Компания SpaceX осуществила 13-й испытательный пуск сверхтяжёлой ракеты Starship, следует из трансляции.

Пуск был осуществлён с космодрома Starbase в штате Техас в 01:51 мск.

Первую попытку старта ракеты отменили из-за сбоя в технических параметрах за секунды до старта. Ещё два пуска были отменены из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, в мае космический корабль Starship вернулся на Землю после испытательного полёта. Миссия стала 12-м полномасштабным испытанием системы Starship и первым для переработанной конструкции. Корабль доставил на орбиту Земли 22 спутника.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что основной целью его компании SpaceX является полёт на Марс. По его словам, человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет.

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