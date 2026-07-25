Мягкая детоксикация: Нутрициолог дала рецепт полезного напитка для детей перед школой

По словам нутрициолога, имбирь стимулирует работу желчного пузыря, а лимон способствует выработке желчи. Кроме того, имбирь помогает укреплять стенки сосудов и улучшает кровообращение. Это особенно важно для школьников, которые много времени проводят сидя за партой. Длительное пребывание в одном положении может приводить к застойным явлениям, что, по мнению эксперта, способно негативно отражаться на концентрации внимания, памяти и работоспособности.