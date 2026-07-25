Объекты «Новой почты» загорелись в результате атак в Запорожье и Сумах

В подконтрольных киевскому режиму Запорожье и Сумах зафиксированы пожары в зданиях и складах «Новой почты» после атак беспилотников. Об этом сообщают местные СМИ.
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров уточнил, что от удара в городе были повреждены здания, а находившиеся внутри товары загорелись. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.
По данным изданий, беспилотником был атакован объект «Новой почты» в Сумах. Данные о характере повреждений не уточняются. На местах работают экстренные службы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные дроном «Герань» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая Почта» в районе города Сумы, который использовался для хранения беспилотников. Также был атакован центр «Антел пропертис». Армия Украины использовала его для транспортировки и сборки дронов.