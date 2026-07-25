Ремонт дорог к социальным объектам Города юности завершают досрочно

В Комсомольске-на-Амуре раньше срока сдают первые отремонтированные за сезон дороги. Завершение работ повышает уровень комфорта для горожан: приведённые в порядок трассы ведут к социальным объектам — станции скорой помощи, школам и детским садам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ремонтные работы шли по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На участке Московского проспекта от улицы Кирова до Степной полностью обновили дорожное покрытие и оборудовали тротуар. Особую социальную значимость завершению работ придает то, что на Московском проспекте находится станция скорой помощи. Ранее движение по грунтовой дороге было затруднено, после ремонта транспорт может перемещаться по дороге быстрее. Во время реконструкции на участке обновили 2,5 тыс. кв м дорожного покрытия и более 300 кв м тротуаров. На эти цели выделили 8 млн рублей.
Отремонтирован отрезок улицы Сусанина от Профсоюзной до Лазо. Участок имеет важное значение: здесь находится школа и детский сад. Помимо ремонта проезжей части, здесь привели в порядок тротуар. В ближайшее время на остановке общественного транспорта со стороны школы установят автобусный павильон, смонтируют новые пешеходные ограждения.
Обновят улицу Пермскую, которая соединяет центр города с микрорайоном «Парус», где сейчас идёт реконструкция школы и детского сада. Около 40 лет улица была выложена бетонными плитами, состояние которых вызывало много критики со стороны граждан — особенно в последние годы, когда по улице было перевезено более 3 млн куб м грунта для строительства дамб. При ремонте улицы плиты не демонтировали. Они стали основой для асфальтобетонного покрытия. Для прочности и долговечности подрядчик дополнительно использовал геосетку. Работы близятся к завершению. Сейчас дорожники трудятся возле улицы Степной.
К сдаче готовятся Комсомольское шоссе от улицы Кирова до Степной и участок улицы Орловской на выезде из города. К концу подходят работы на Пропарочной. В процессе ремонта проспект Мира и Магистральное шоссе.
Всего по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Городе юности будет отремонтировано 10 участков дорог. На эти цели предусмотрено свыше 300 млн рублей.