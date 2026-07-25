Ремонт дорог к социальным объектам Города юности завершают досрочно

Обновят улицу Пермскую, которая соединяет центр города с микрорайоном «Парус», где сейчас идёт реконструкция школы и детского сада. Около 40 лет улица была выложена бетонными плитами, состояние которых вызывало много критики со стороны граждан — особенно в последние годы, когда по улице было перевезено более 3 млн куб м грунта для строительства дамб. При ремонте улицы плиты не демонтировали. Они стали основой для асфальтобетонного покрытия. Для прочности и долговечности подрядчик дополнительно использовал геосетку. Работы близятся к завершению. Сейчас дорожники трудятся возле улицы Степной.