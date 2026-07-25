В ГД предложили увеличить отпуск до 35 дней

Он обратил внимание, что, например, в праздники отпуск не тратится и продлевается на соответствующее количество дней. «Если на отпуск попадают праздничные дни, то они не считаются. А почему выходные дни считаются? Выходные дни и так бы были выходными. И в этой связи, конечно, нужно отпускные считать без выходных дней и, соответственно, прибавлять дни», — сказал депутат. Таким образом, по его словам, «продолжительность стандартного отпуска должна быть увеличена до 35 дней».