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В ГД предложили увеличить отпуск до 35 дней

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что отдых россиян не должен расходоваться на выходные дни.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Отпуск россиян не должен расходоваться на выходные дни, только на рабочие. Если скорректировать правила таким образом, ежегодный отдых увеличится с 28 до 35 дней, заявил ТАСС лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он обратил внимание, что, например, в праздники отпуск не тратится и продлевается на соответствующее количество дней. «Если на отпуск попадают праздничные дни, то они не считаются. А почему выходные дни считаются? Выходные дни и так бы были выходными. И в этой связи, конечно, нужно отпускные считать без выходных дней и, соответственно, прибавлять дни», — сказал депутат. Таким образом, по его словам, «продолжительность стандартного отпуска должна быть увеличена до 35 дней».

По мнению парламентария, также необходимо пропорционально увеличивать отпуска тех, кто имеет право на дополнительные дни отпуска. «Рассчитываю, что такой законопроект Государственная дума рассмотрит в осеннюю сессию», — заявил Миронов.

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