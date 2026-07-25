В Венгрии инициировали расследование из-за зебр на ферме друга Орбана

Министр по вопросам окружающей среды Венгрии Ласло Гайдош инициировал проверку условий, в которых содержатся 17 зебр, размещенных на территории охотхозяйства Vál-völgye в Хатванпусте. Официальное заявление об этом было сделано министром в его профиле в соцсетях.
В начале июля бывший член парламента Венгрии Акош Хадази разместил фотографии детеныша зебры, сделанные на территории данного охотхозяйства. Позже он опубликовал видеозапись, демонстрирующую тела двух зебр, загруженных в багажник внедорожника. Депутат выразил намерение подать официальную жалобу по факту жестокого обращения с животными.
Как сообщает издание Telex, охотничья компания имеет связи с предпринимателем Лоринцем Месарошем, являющимся другом детства бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По информации издания, зебры содержатся на территории хозяйства в Хатванпусте на протяжении девяти лет.
«Мы можем с уверенностью сказать одно: здесь нельзя говорить об ответственном содержании животных», — написал Гайдош.
Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал диктатурой операцию в отношении венгерской оппозиционной партии «Фидес», лидером которой является Орбан.