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В Венгрии инициировали расследование из-за зебр на ферме друга Орбана

В Венгрии ведут расследование о содержании зебр в охотхозяйстве в Хатванпусте.

Источник: Аргументы и факты

Министр по вопросам окружающей среды Венгрии Ласло Гайдош инициировал проверку условий, в которых содержатся 17 зебр, размещенных на территории охотхозяйства Vál-völgye в Хатванпусте. Официальное заявление об этом было сделано министром в его профиле в соцсетях.

В начале июля бывший член парламента Венгрии Акош Хадази разместил фотографии детеныша зебры, сделанные на территории данного охотхозяйства. Позже он опубликовал видеозапись, демонстрирующую тела двух зебр, загруженных в багажник внедорожника. Депутат выразил намерение подать официальную жалобу по факту жестокого обращения с животными.

Как сообщает издание Telex, охотничья компания имеет связи с предпринимателем Лоринцем Месарошем, являющимся другом детства бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По информации издания, зебры содержатся на территории хозяйства в Хатванпусте на протяжении девяти лет.

«Мы можем с уверенностью сказать одно: здесь нельзя говорить об ответственном содержании животных», — написал Гайдош.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал диктатурой операцию в отношении венгерской оппозиционной партии «Фидес», лидером которой является Орбан.

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