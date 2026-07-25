В Хабаровском крае МЧС вывело из леса пару сборщиков дикоросов

Как уточнили в пресс службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, решающим фактором в поиске стало то, что у заблудившихся был при себе включённый мобильный телефон. Благодаря постоянной связи со спасателями, супруги смогли сориентироваться на местности по рекомендациям специалистов и выйти к безопасной точке. Вся операция заняла полтора часа.