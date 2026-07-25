Starship успешно приводнился в Индийском океане после испытаний

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Компания SpaceX успешно завершила в пятницу 13-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Трансляция велась на странице компании в X.
«Это было самое мягкое приводнение Starship в Индийском океане за всю историю», — сказал ведущий трансляции.
SpaceX продолжает тестировать третье поколение многоразовой космической системы Starship. В ходе этого полета компании удалось проверить механизм повторного запуска двигателей Raptor, а также впервые вывести из отсека корабля 20 спутников Starlink версии V3. Спустя примерно 20 минут после отделения они, как и планировалось, сгорели в процессе входа атмосферу.
В этот раз SpaceX не ставила перед собой задачу осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. После отделения от корабля он приводнился в Мексиканском заливе.
12-й испытательный старт состоялся в мае. Тогда компания запустила в полет Starship S39, ставший первым представителем третьего поколения V3 ракет SpaceX. Корабль взорвался после приводнения. SpaceX заявила, что ее специалисты внесли необходимые изменения в программное обеспечение и устранили проблемы, выявленные в ходе того полета.
Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку.