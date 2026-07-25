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Названа дата проведения военно-морских учений России и Индонезии

Россия и Индонезия проведут совместные военно-морские учения в конце июля.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Индонезия проведут совместные военно-морские учения «Орруда-2026» в конце июля у берегов Владивостока. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

Маневры приурочили к ежегодному празднику российских моряков — Дню ВМФ.

Индонезийская сторона, по словам дипломата, уже дала согласие на участие. В акваторию у Владивостока направляется минимум один боевой корабль, не исключен и второй. Российский контингент обеспечат силы Тихоокеанского флота.

Посол заверил, что, несмотря на значительную протяженность маршрута, индонезийские моряки смогут прибыть в установленные сроки, и учения пройдут без отклонений от намеченного графика.

Ранее индонезийские СМИ сообщали, что в группу вошли фрегат KRI I Gusti Ngurah Rai-332, вертолеты, спецназ Kopaska, водолазы и медики. Активная фаза учений пройдет с 7 июля по 18 августа 2026 года.

В мае Россия и Белоруссия провели крупнейшие ядерные учения.

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