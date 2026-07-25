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Кук рассказал о подарке Путина Трампу

Трамп положительно оценил переданную ему в подарок шайбу от Путина.

Источник: Комсомольская правда

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук описал, как Дональд Трамп воспринял хоккейную шайбу, переданную ему Владимиром Путиным в качестве символического жеста.

Так как Путин не вручал шайбу Куку, американец по возвращении в Штаты раздобыл ее сам. Кроме этого, Кук рассказал, что объяснял адресату, какой смысл вкладывается в этот спортивный символ.

«Я сказал: “Господин президент, это шайба от президента Путина. Он передает вам привет”, — сказал Кук для РИА Новости.

Как рассказал Кук, американский президент воспринял этот жест положительно, рассмеясь.

4 июля, в день празднования 250-летия независимости США, Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры по инициативе американской стороны. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что выбор даты и инициатива — знаковые детали. Общение сторон продлилось 1 час 25 минут.

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