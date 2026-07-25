В РФ за полгода зарегистрировали рекордно низкое число IT-преступлений

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Почти 253 тыс. преступлений с использованием IT-технологий зарегистрировано в России за шесть месяцев 2026 года, что является наименьшим результатом с начала специальной военной операции на Украине. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
«В январе — июне 2026 года зарегистрировано 252,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием IT-технологий или в сфере компьютерной информации, что на 31,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес снизился с 39,5% в январе — июне 2025 года до 32,1%», — говорится в материалах МВД.
По данным МВД, половина таких преступлений (50,1%) относится к категориям тяжких и особо тяжких: 126,6 тыс. (-33,5%). «Две трети таких преступлений (67,2%) совершается путем кражи или мошенничества: 170,0 тыс. (-25,6%), почти каждое одиннадцатое (9,5%) — с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 24,1 тыс. (-62,2%)», — отмечается в сведениях ведомства.
Если сравнивать показатели киберпреступности за полгода 2026 года с прошлыми годами, то они являются наименьшими. Так, в январе — июне 2025 года зарегистрировано 371,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной, в январе — июне 2024 года — 368,8 тыс. преступлений, в январе — июне 2023 года — 318,5 тыс., в январе — июне 2022 года — 249,0 тыс.
После начала СВО на Украине количество дистанционных мошенничеств в России стало расти. Как отмечал статс-секретарь, замглавы МВД России Игорь Зубов, именно на Украине появились первые мошеннические кол-центры, где в том числе держали людей в рабстве и сотрудники которых «атаковали» граждан России. По его словам, заработанные в этих кол-центрах миллиарды уходят в легальную западную финансовую-кредитную систему.