В РФ за полгода зарегистрировали рекордно низкое число IT-преступлений

Если сравнивать показатели киберпреступности за полгода 2026 года с прошлыми годами, то они являются наименьшими. Так, в январе — июне 2025 года зарегистрировано 371,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной, в январе — июне 2024 года — 368,8 тыс. преступлений, в январе — июне 2023 года — 318,5 тыс., в январе — июне 2022 года — 249,0 тыс.