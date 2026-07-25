Эксперт Красненкова назвала причины, толкающие подростков на преступления

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Желание быстро и легко заработать все чаще становится одной из главных причин, по которой подростки вовлекаются в преступную деятельность. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала кандидат юридических наук, доцент кафедры публичного права и правового обеспечения управления Государственного университета управления (ГУУ) Елена Красненкова.
«В современных условиях к традиционным криминогенным факторам добавляется влияние интернет-среды, включая распространение идеологии деструктивных движений, вербовку через игровые платформы и методы социальной инженерии. Главным мотивационным элементом выступает желание самостоятельного заработка легким способом (желательно много и вчера), что в совокупности с ослаблением воспитательной функции и отсутствием организованных форм досуга формирует устойчивую криминогенную ориентацию личности несовершеннолетнего», — сказала она.
Ранее в отчете Министерства внутренних дел, имеющемся в распоряжении ТАСС, отмечалось, что число несовершеннолетних в РФ, совершивших преступления в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, увеличилось на 945 человек — до 11 429. Рейтинг регионов с наибольшим ростом числа совершивших преступления подростков возглавили Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия — Алания и Пензенская область.