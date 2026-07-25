МВД разработало новый регламент сдачи экзаменов на права

В России усложнят прохождение медицинской комиссии для получения водительских прав. Теперь при получении или продлении документа будет учитываться вся история болезни пациента из государственных медицинских баз. В случае выявления заболевания, несовместимого с управлением транспортным средством, в выдаче удостоверения могут отказать. При этом особое внимание при прохождении медкомиссии будут уделять людям старше 65 лет. «Вечерняя Москва» рассказывает, что изменится и зачем потребовалось ужесточать требования.