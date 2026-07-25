МВД разработало новый регламент сдачи экзаменов на права

МВД России разработало проект приказа о внесении изменений в регламент проведения экзаменов на получение водительских прав. Документ опубликован на Едином портале для размещения информации о разработке нормативных актов.
— Доработка положений Административного регламента обусловлена необходимостью реализации внесенных изменений в Правила проведения экзаменов, — говорится в сообщении пресс-центра ведомства.
С 12 мая уже действует новое основание для прекращения экзамена — использование кандидатом средств связи, фото и видеоаппаратуры, справочных материалов. Теперь эту норму предлагается закрепить и в регламенте.
Кроме того, проект учитывает изменения, вступающие в силу с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов. Обмен сведениями между МВД и Минздравом перейдет в цифровой формат через систему межведомственного электронного взаимодействия. В связи с этим заявителей освободят от обязанности предоставлять бумажную медсправку.
В России усложнят прохождение медицинской комиссии для получения водительских прав. Теперь при получении или продлении документа будет учитываться вся история болезни пациента из государственных медицинских баз. В случае выявления заболевания, несовместимого с управлением транспортным средством, в выдаче удостоверения могут отказать. При этом особое внимание при прохождении медкомиссии будут уделять людям старше 65 лет. «Вечерняя Москва» рассказывает, что изменится и зачем потребовалось ужесточать требования.