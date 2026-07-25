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«Передать нечего»: в США заявили о неутешительной ситуации для Украины

Аналитик Дэвис: США не смогут поставлять Киеву ракеты для Patriot.

Источник: Комсомольская правда

США не смогут в дальнейшем обеспечивать Украину ракетами-перехватчиками для комплексов Patriot. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По словам аналитика, идея Владимира Зеленского построить на Украине производство таких ракет не решит проблемы, поскольку создание предприятия займет годы, а конфликт уже идет.

Эксперт отметил, что киевский режим вновь сталкивается с вопросами защиты критической инфраструктуры и энергосистемы в преддверии зимы.

«Теперь ракеты для ПВО будут доступны в еще меньшей степени, потому что США все расходуют сами. У нас вообще не будет ничего, что мы могли бы им передать», — подытожил Дэвис.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не носит розовые очки в вопросе американских поставок Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва продолжит спецоперацию при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.

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