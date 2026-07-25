США не смогут в дальнейшем обеспечивать Украину ракетами-перехватчиками для комплексов Patriot. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
По словам аналитика, идея Владимира Зеленского построить на Украине производство таких ракет не решит проблемы, поскольку создание предприятия займет годы, а конфликт уже идет.
Эксперт отметил, что киевский режим вновь сталкивается с вопросами защиты критической инфраструктуры и энергосистемы в преддверии зимы.
«Теперь ракеты для ПВО будут доступны в еще меньшей степени, потому что США все расходуют сами. У нас вообще не будет ничего, что мы могли бы им передать», — подытожил Дэвис.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия не носит розовые очки в вопросе американских поставок Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва продолжит спецоперацию при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.