Россиянам назвали три группы заболеваний, которые сокращают жизнь

Именно сердечно-сосудистые патологии, рак и эндокринные расстройства представляют наибольшую угрозу для продолжительности жизни. Об этом академик РАН Геннадий Онищенко рассказал в интервью РИА Новости.
«Это три основные группы, которые забирают жизнь», — сказал специалист.
Онищенко подчеркнул, что даже легкая простуда при отсутствии лечения может негативно отразиться на здоровье. При этом ранее академик уточнил, что в России период активной трудовой и социальной жизни человека составляет порядка 60 лет. Онищенко также обратил внимание на то, что среднемировая продолжительность жизни составляет 70 лет.
Накануне Онищенко предупредил россиян об опасности зарубежных поездок в эпидемиологическом плане. Особое беспокойство у него вызвали турецкие курорты, где туристы нередко подхватывают экзотические бактериальные инфекции.