Россиянам назвали три группы заболеваний, которые сокращают жизнь

Онищенко подчеркнул, что даже легкая простуда при отсутствии лечения может негативно отразиться на здоровье. При этом ранее академик уточнил, что в России период активной трудовой и социальной жизни человека составляет порядка 60 лет. Онищенко также обратил внимание на то, что среднемировая продолжительность жизни составляет 70 лет.