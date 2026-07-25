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Россиянам назвали три группы заболеваний, которые сокращают жизнь

Онищенко: эндокринные заболевания влияют на продолжительность жизни.

Источник: Комсомольская правда

Именно сердечно-сосудистые патологии, рак и эндокринные расстройства представляют наибольшую угрозу для продолжительности жизни. Об этом академик РАН Геннадий Онищенко рассказал в интервью РИА Новости.

«Это три основные группы, которые забирают жизнь», — сказал специалист.

Онищенко подчеркнул, что даже легкая простуда при отсутствии лечения может негативно отразиться на здоровье. При этом ранее академик уточнил, что в России период активной трудовой и социальной жизни человека составляет порядка 60 лет. Онищенко также обратил внимание на то, что среднемировая продолжительность жизни составляет 70 лет.

Накануне Онищенко предупредил россиян об опасности зарубежных поездок в эпидемиологическом плане. Особое беспокойство у него вызвали турецкие курорты, где туристы нередко подхватывают экзотические бактериальные инфекции.