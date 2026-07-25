Зафиксированы новые случаи мошенничества в ЕАО

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по данным эпизодам, расследование находится на контроле прокуратуры. По поручению прокурора области ведётся работа по защите прав граждан, пострадавших от действий мошенников. В текущем году прокуроры направили 20 исков к дропперам о взыскании неосновательного обогащения, 16 из них удовлетворены судом; надзорное ведомство контролирует исполнение вынесенных решений.