SpaceX успешно посадила верхнюю ступень Starship в Индийском океане

Сам полёт длился чуть больше часа. За это время аппарат выполнил несколько важных задач. Ракета вывела на суборбитальную траекторию 20 тестовых спутников Starlink V3. Также команда управления повторно запустила один двигатель Raptor в условиях открытого космоса. Инженеры проверили новые алгоритмы контроля за состоянием теплозащитного экрана.