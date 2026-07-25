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SpaceX успешно посадила верхнюю ступень Starship в Индийском океане

Верхняя ступень корабля Starship компании SpaceX совершила контролируемый спуск. Аппарат мягко приводнился в водах Индийского океана. Во время прямой трансляции миссии показали касание поверхности воды в 2 часа 57 минут по московскому времени. Это событие стало частью 13-го тестового полёта ракеты.

Источник: Life.ru

Starship приводнился в Индийском океане. Видео © X / SpaceX.

Сам полёт длился чуть больше часа. За это время аппарат выполнил несколько важных задач. Ракета вывела на суборбитальную траекторию 20 тестовых спутников Starlink V3. Также команда управления повторно запустила один двигатель Raptor в условиях открытого космоса. Инженеры проверили новые алгоритмы контроля за состоянием теплозащитного экрана.

Компания успешно отправила ракету-носитель с прототипом в небо. Старт прошёл с космодрома Starbase в американском штате Техас. Ракета взлетела в 18 часов 51 минуту по времени Восточного побережья США. По московскому времени это событие произошло в 1 час 51 минуту.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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