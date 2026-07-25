Супруги раскрыли изнанку пешего тура по России

Семейная пара Павел Шабалин и Тамара Погосян уже 185 дней идёт пешком через всю Россию, преодолевая метели, тридцатиградусные морозы и летний зной. За это время москвичи прошли более 4600 километров. Последний большой отрезок от Кузбасса до Красноярска супруги преодолели в рекордном для себя темпе, пройдя за сутки 58 километров, хотя обычно ограничиваются 40.
Корреспондент krsk.aif.ru побывала на встрече с путешественниками и узнала, почему в обычной жизни рассориться с мужем проще, чем во время многомесячного пути, какие проблемы у Паши с ногами, как супруги питаются в дороге, есть ли у пары хейтеры и как дальнобойщики реагируют на пеших путешественников.
Девять дней на сборы.
Идея появилась у Паши 7 января. Он увидел ролик о человеке, проходившем большие расстояния, и спросил у искусственного интеллекта, способен ли неподготовленный человек пешком пересечь Россию. Ответ оказался категоричным: это невозможно.
Именно это, признаётся путешественник, только сильнее его задело. Паша рассказал о задумке Томе. Сначала она не восприняла предложение всерьёз. Речь шла не о прогулке до метро, а сразу о пути до Владивостока. Но через три дня супруги приняли решение, а ещё через девять вышли на маршрут.
Подготовка получилась почти символической. Они заказали снаряжение на маркетплейсах и один раз прошли по Москве 20−25 километров с нагруженными рюкзаками. Тогда поняли, что идти можно, а нести вещи тяжело. В последний вечер купили тележку, однако за пределами Москвы закончились тротуары. Её пришлось рывками тащить по заснеженной обочине, а пульс у Паши поднимался до 180.
В начале пути супруги столкнулись с большим количеством хейта от профессиональных туристов. Их критиковали за обычные пуховики, обувь и отсутствие опыта. Позже Паша признал, что понял причины такой реакции. Мокрый пуховик становился настолько тяжёлым, что под ним падала вешалка. Но пара продолжала идти и в минус 20, и в минус 30.
В мороз легче, чем в жару.
Зимние переходы выглядели самым суровым испытанием, но летом путешественники изменили мнение. По их словам, идти при минус 30 легче, чем при плюс 30. В мороз тело согревается от движения, а в жару человек буквально горит. Солнце и горячий асфальт не оставляют возможности спрятаться.
Организм супругов реагирует на нагрузку по-разному. Подолог объяснил, что ноги у Паши и Томы устроены неодинаково, поэтому Павлу идти тяжелее. В начале пути проблемы усугубляла неправильно подобранная обувь.
«У нас совершенно разные ноги. У меня всё хорошо, а у Паши они сильно потеют, поэтому у него постоянно появляются мозоли. Подолог меня смотрит пять минут, а Пашу — час. Пока мы особо не знаем, как это исправить. Поэтому Паше идти тяжелее, чем мне», — рассказала путешественница Тамара Погосян.
За время похода супругам пришлось несколько раз обновлять обувь. Запасные пары они с собой не носят, поскольку это лишний груз. Паша впервые сменил ботинки уже в Чебоксарах. Он выбрал обувь размер в размер и не учёл, что от ежедневной нагрузки ноги будут отекать. Из-за мозолей путешественнику даже пришлось обратиться к врачу. Тома смогла проходить в первых кроссовках дольше и поменяла их только в Екатеринбурге. Позже пара снова обновляла обувь в Новосибирске.
«Дополнительную пару мы с собой не несём. Если обувь изнашивается или перестаёт подходить, покупаем новую в крупном городе, а старую отправляем домой. Самое важное — правильно выбрать размер, потому что во время таких переходов ноги отекают», — объяснила путешественница.
Похудели, но не голодали.
Многокилометровая дорога заметно изменила и внешность супругов. Тома похудела примерно на шесть килограммов, а Паша — на 15−16. По словам девушки, в начале путешествия у мужа был заметный живот, который постепенно исчез из-за постоянных нагрузок.
«Паша в начале пути был прямо с животиком. Конечно, организм меняется, ведь ноги и всё тело постоянно находятся под нагрузкой. Думаю, к концу путешествия мы будем выглядеть совсем иначе», — поделилась Тамара.
При этом путешественники подчёркивают, что снижение веса не связано с недостатком еды. В дороге они стараются полноценно завтракать, обедать и ужинать, заходят в кафе и покупают продукты в магазинах. Во многих населённых пунктах супругов угощают местные жители. Благодаря этому они пробуют домашние блюда и знакомятся с кухней разных регионов России.
«Мы питаемся даже лучше, чем дома. У нас есть завтрак, обед и ужин. Люди часто приглашают нас к себе, привозят домашнюю еду или советуют, что попробовать в их городе. Поэтому похудели мы не из-за голода, а из-за того, что каждый день проходим десятки километров», — рассказала путешественница.
При этом расстояния постепенно выросли. Перед Красноярском пара прошла 58 километров. После такого перехода сил хватило только дойти до ночлега и упасть.
В дороге не до ссор.
Мысли бросить дорогу не возникало. Супруги разрешили себе останавливаться на несколько дней, если организму потребуется восстановление, но отказаться от маршрута не могли. В голове всё время оставалась конечная цель. Даже в городах они фиксируют точку, до которой дошли, а после отдыха возвращаются именно туда, чтобы путь оставался непрерывным.
В дороге супруги почти всё время находятся вместе, однако серьёзных конфликтов у них не возникает. Тома считает, что в привычной домашней обстановке найти повод для ссоры было бы гораздо проще.
«Мы вообще не ссоримся. У нас есть взаимопонимание, мы слышим друг друга, и это самое важное в пути. Я однажды села и стала думать, за что могу поругаться с Пашей. В квартире можно за минуту устроить скандал, а здесь что ему предъявить? Что он не так ходит или неправильно складывает вещи в рюкзак?» — смеётся путешественница Тамара Погосян.
«Я дождусь вас».
Сначала за путешествием следили в основном родные и знакомые. Настоящую популярность Паша и Тома ощутили в Ногинске, где у них взяли первое интервью. После этого число подписчиков стало расти, а на трассе их начали узнавать водители.
Большинство автомобилистов относится к путешественникам бережно. Фуры перестраиваются в соседнюю полосу, а дальнобойщики предупреждают друг друга по рации о людях на обочине. Негативные случаи, по словам пары, почти не происходят.
«Иногда попадаются водители, которые словно хотят показать: это наша дорога, что вы вообще здесь потеряли? Кто-то может проехать слишком близко или что-то показать рукой. Но это очень маленький процент, примерно один такой случай в месяц. Обычно, если мы видим опасность, то сами отходим в сторону», — рассказал путешественник Павел Шабалин.
На сайте проекта супруги обозначили четыре цели своего путешествия. Но в дороге появилась пятая — позитивно влиять на людей, которые наблюдают за их маршрутом.
Её сформулировал один комментарий. 80-летняя женщина написала путешественникам: «Я уже собралась на покой, но дождусь вас во Владивостоке». Для Паши эти слова стали доказательством, что поход давно перестал быть только личным испытанием. Если их движение помогает кому-то снова ждать будущего, сделать собственный шаг или поверить в себя, значит, дорога уже имеет смысл.
Изменился даже ответ ИИ. В начале нейросеть заявила, что такой маршрут неподготовленным людям пройти невозможно. Теперь, рассказывает Павел, она отвечает по-другому: вроде бы невозможно, но сейчас по России идёт пара, которая пытается это сделать. И с каждым пройденным ими километром эта оговорка становится всё убедительнее.
Напомним, ранее мы рассказывали, зачем семья едет в Турцию на «копейке».