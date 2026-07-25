Супруги раскрыли изнанку пешего тура по России

За время похода супругам пришлось несколько раз обновлять обувь. Запасные пары они с собой не носят, поскольку это лишний груз. Паша впервые сменил ботинки уже в Чебоксарах. Он выбрал обувь размер в размер и не учёл, что от ежедневной нагрузки ноги будут отекать. Из-за мозолей путешественнику даже пришлось обратиться к врачу. Тома смогла проходить в первых кроссовках дольше и поменяла их только в Екатеринбурге. Позже пара снова обновляла обувь в Новосибирске.