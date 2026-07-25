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В ДНР приступили к ремонту поврежденных ВСУ мостов

Глава республики Денис Пушилин заявил, что объездные пути для участков организует региональный Минтранс вместе с профильными федеральными ведомствами.

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Ремонтные работы начались на мостах в ДНР, поврежденных этим летом из-за ударов ВСУ. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Мы обеспечиваем сначала объезд, а потом приступаем к разбору и ремонту данных объектов. Эти работы уже проводятся», — сказал Пушилин.

Он добавил, что объездные пути для участков, где противник разрушил дорожную инфраструктуру, организует региональный Минтранс вместе с профильными федеральными ведомствами.

В июне БПЛА атаковали мост в Новоазовске, расположенный на трассе «Новороссия». После первой атаки там было организовано реверсивное движение, после второй — мост был перекрыт из-за разрушений. Организован объезд через село Гусельщиково, где также реверсивное движение. 1 июля стало известно, что после атаки ВСУ частично обрушился мост на трассе между Донецком и Мариуполем в Володарском округе.