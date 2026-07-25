В ДНР приступили к ремонту поврежденных ВСУ мостов

В июне БПЛА атаковали мост в Новоазовске, расположенный на трассе «Новороссия». После первой атаки там было организовано реверсивное движение, после второй — мост был перекрыт из-за разрушений. Организован объезд через село Гусельщиково, где также реверсивное движение. 1 июля стало известно, что после атаки ВСУ частично обрушился мост на трассе между Донецком и Мариуполем в Володарском округе.