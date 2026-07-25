Россиянам рассказали, когда МРОТ превысит 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году может превысить 35 тысяч рублей. Такой прогноз озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Эксперт отметил, что за последние десять лет размер минимальной оплаты труда вырос более чем в четыре раза, а за пятилетний период — более чем в два раза.
«Нет сомнения, что МРОТ будет расти и дальше. К 2030 году планируется, что он превысит 35 тыс. рублей», — сказал доцент в интервью ТАСС.
Балынин уточнил, что в начале 2016 года МРОТ составлял 6 204 рубля, в 2021 году — 12 792 рубля. В настоящее время минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 27 093 рублей.
Ранее KP.RU сообщил о двух основных факторах роста зарплат в России в 2026—2027 годах. Среди них: рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров. Повышение доходов будет сохраняться на уровне выше инфляции.