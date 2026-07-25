Режиссер «Маски» Чак Рассел умер в возрасте 74 лет

Рассел посвятил кинематографу более 40 лет. Его режиссерский дебют состоялся в 1987 году с фильмом ужасов «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна». Главным блокбастером в его карьере стала «Маска» (1994). В дальнейшем он снял боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером (1996) и приключенческий «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном (2002). Последний фильм режиссера — мистический хоррор «Ведьмина доска» — вышел в 2024 году.