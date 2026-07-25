Суд возобновил производство по уголовному делу Лерчек

Напомним, рассмотрение дела было приостановлено после того, как в феврале 2026 года у Чекалиной диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Заболевание выявили вскоре после рождения её четвёртого ребёнка. В марте суд выделил дело о выводе денежных средств за рубеж в отдельное производство, приостановил его до выздоровления обвиняемой и смягчил ей меру пресечения, заменив домашний арест запретом определённых действий. После того, как Лерчек отправилась в Санкт-Петербург, прокуратура просит вновь отправить блогершу под домашний арест.