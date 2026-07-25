Зеленский умоляет Соединённые Штаты предоставить Украине ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, но это бессмысленно, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что Соединённые Штаты не смогут поставлять эти ракеты.
«Зеленский умоляет, он хочет, чтобы на Украине построили завод по производству ракет-перехватчиков Patriot. То есть он говорит, что украинцы собираются сделать что-то, на что уйдут годы. Но конфликт-то у них идёт прямо сейчас. И им уже сейчас приходится снова задумываться, что произойдёт с энергетикой в течение зимы, и смогут ли они пережить это снова», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Дэвис отметил, что Киев может остаться без ракет США.
«Теперь ракеты для ПВО будут доступны в ещё меньшей степени, потому что США все расходуют сами. У нас вообще не будет ничего, что мы могли бы им передать», — заявил он.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Напомним, по словам экс-помощника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, Зеленский зря ныл в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, пытаясь выпросить у стран Запада ракеты для систем ЗРК Patriot.