Дэвис: США не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot

«Зеленский умоляет, он хочет, чтобы на Украине построили завод по производству ракет-перехватчиков Patriot. То есть он говорит, что украинцы собираются сделать что-то, на что уйдут годы. Но конфликт-то у них идёт прямо сейчас. И им уже сейчас приходится снова задумываться, что произойдёт с энергетикой в течение зимы, и смогут ли они пережить это снова», — сказал Дэвис.