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Дэвис: США не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot

Зеленский умоляет Соединённые Штаты предоставить Украине ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, но это бессмысленно, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвисю.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский умоляет Соединённые Штаты предоставить Украине ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, но это бессмысленно, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Он уточнил, что Соединённые Штаты не смогут поставлять эти ракеты.

«Зеленский умоляет, он хочет, чтобы на Украине построили завод по производству ракет-перехватчиков Patriot. То есть он говорит, что украинцы собираются сделать что-то, на что уйдут годы. Но конфликт-то у них идёт прямо сейчас. И им уже сейчас приходится снова задумываться, что произойдёт с энергетикой в течение зимы, и смогут ли они пережить это снова», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Дэвис отметил, что Киев может остаться без ракет США.

«Теперь ракеты для ПВО будут доступны в ещё меньшей степени, потому что США все расходуют сами. У нас вообще не будет ничего, что мы могли бы им передать», — заявил он.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Напомним, по словам экс-помощника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, Зеленский зря ныл в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, пытаясь выпросить у стран Запада ракеты для систем ЗРК Patriot.

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