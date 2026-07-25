Житель ЕАО хотел купить Subaru и чуть не лишился денег

Как рассказали в правоохранительных органах, 62 летний мужчина откликнулся на объявление о продаже Subaru Forester за 1 миллион 240 тысяч рублей. В рамках сделки ему предстояло перевести продавцу 619,8 тысячи рублей в качестве предоплаты. При обращении в банк для осуществления перевода финансовая организация выявила признаки мошенничества и заблокировала транзакцию.