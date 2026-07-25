В Госдуме работают над определением потенциально опасных товаров для детей

Депутат отметила, что каждый раз после принятия Госдумой новых законов в защиту детского здоровья производители, для которых прибыль важнее детской жизни, изобретают новые виды опасной для несовершеннолетних продукции. Она убеждена, что решить эту проблему можно только комплексно.