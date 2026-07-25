В Госдуме работают над определением потенциально опасных товаров для детей

В Госдуме разрабатывают критерии для отнесения товаров к потенциально опасным для детей. Как рассказала в интервью ТАСС вице-спикер Анна Кузнецова, четкая формулировка этих критериев позволит сформировать соответствующий реестр продукции.
Депутат отметила, что каждый раз после принятия Госдумой новых законов в защиту детского здоровья производители, для которых прибыль важнее детской жизни, изобретают новые виды опасной для несовершеннолетних продукции. Она убеждена, что решить эту проблему можно только комплексно.
«В этом направлении нужно искать ответы на вопросы и сформировать этот перечень, реестр. И он должен быть в постоянной работе, учитывая вот такую изворотливость тех, кто ценой здоровья и жизни наших детей хочет заработать», — уточнила Кузнецова.
Напомним, что Госдума приняла закон, который вводит полный мониторинг цен на продовольственные товары на всех этапах их движения — от производителя до прилавка.