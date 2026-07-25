Мужчина прыгнул в камеру кремации следом за бабушкой и выжил

В Индии во время траурной церемонии произошел шокирующий инцидент. 30-летний мужчина, не справившись с эмоциями при прощании с умершей бабушкой, попытался прыгнуть в камеру кремации следом за ее телом. Об этом сообщает издание News9.
Очевидцы успели среагировать и вытащили внука из работающей печи, предотвратив его гибель. Однако мужчина получил тяжелые ожоги и был оперативно доставлен в ближайший госпиталь. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Как уточняется, инцидент произошел на фоне сильного эмоционального потрясения. По данным полиции, несчастный случай не квалифицируется как суицидальная попытка — он был признан результатом внезапного порыва отчаяния. Власти не уточняют, в каком именно индийском штате это случилось.
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