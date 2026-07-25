Институт Виноградова оценил возможность исключения буквы ё из алфавита

«Отказываться от буквы “ё” полностью никто не собирается, никто не собирается ее изгонять из русского алфавита. Как она была факультативной, так она и остается, то есть вот этот статус пока сохраняется, и нет предпосылок к тому, чтобы он изменился», — сказал Пахомов.