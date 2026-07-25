Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Хабаровском крае за сутки

Всего за сутки автоинспекторы выявили 387 нарушений правил дорожного движения. За рулём в состоянии опьянения задержали 13 водителей, шестерых из них — в Хабаровске. Кроме того, 16 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам, а 17 жителей нарушили правила перехода проезжей части. Ещё 26 человек управляли машинами без водительских прав либо после их лишения.