«Заработать много и вчера»: почему подростки становятся участниками преступлений

Ранее KP.RU сообщал, что более 10 тысяч подростков стали фигурантами уголовных дел в 2025 году. По данным заместителя председателя Следственного комитета России Елены Леоненко, в суд было направлено 8 105 дел по преступлениям, совершенных несовершеннолетними.