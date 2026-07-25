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«Заработать много и вчера»: почему подростки становятся участниками преступлений

Юрист Красненкова перечислила факторы подростковой преступности.

Источник: Комсомольская правда

Желание быстро получить легкий заработок становится одной из основных причин вовлечения подростков в преступную деятельность. Об этом ТАСС заявила юрист Елена Красненкова.

Эксперт уточнила, что недостаток воспитательного воздействия и отсутствие организованного досуга может способствовать формированию криминальных установок у подростков.

«Главным мотивационным элементом выступает желание самостоятельного заработка легким способом (желательно много и вчера)», — сказала юрист.

Красненкова отметила, что в последние годы к традиционным факторам риска добавилось влияние интернет-среды. Речь идет о распространении деструктивных идей, вербовке несовершеннолетних через игры и использовании методов социальной инженерии.

Ранее KP.RU сообщал, что более 10 тысяч подростков стали фигурантами уголовных дел в 2025 году. По данным заместителя председателя Следственного комитета России Елены Леоненко, в суд было направлено 8 105 дел по преступлениям, совершенных несовершеннолетними.