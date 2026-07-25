Бизнесвумен судится с ГИБДД Владивостока

Муниципальная штрафстоянка СГТ на Луговой, 50 была создана в 2025 году и с тех пор принимает практически все эвакуированные машины. С начала 2026 года на неё отправили уже более 700 автомобилей. Мотивы ГИБДД, по которым выбор падает именно на эту площадку, остаются неясными. Предпринимательница не раскрывает сумму упущенной выгоды, но сам факт обращения в суд говорит о том, что её бизнес терпит убытки.