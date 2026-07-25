Бизнесвумен судится с ГИБДД Владивостока

В Арбитражном суде Приморского края продолжается разбирательство, которое может стать прецедентным для всей страны. Бизнесвумен требует от ГИБДД Владивостока направлять эвакуированные автомобили не только на муниципальную штрафстоянку, но и на её частную арестплощадку. С декабря 2025 года, по словам истца, все машины с улиц города увозят исключительно на площадку МБУ «Содержание городских территорий» (СГТ), игнорируя её бизнес.
У нее есть официальная специализированная стоянка для хранения задержанного транспорта. Однако сотрудники ГИБДД перестали направлять туда автомобили, хотя раньше такая практика была. Предпринимательница считает, что это нарушает антимонопольное законодательство, и настаивает на признании действий инспекции незаконными. В иске она требует прекратить дискриминационную практику и обязать автоинспекцию распределять эвакуируемый транспорт между стоянками на равных основаниях.
Муниципальная штрафстоянка СГТ на Луговой, 50 была создана в 2025 году и с тех пор принимает практически все эвакуированные машины. С начала 2026 года на неё отправили уже более 700 автомобилей. Мотивы ГИБДД, по которым выбор падает именно на эту площадку, остаются неясными. Предпринимательница не раскрывает сумму упущенной выгоды, но сам факт обращения в суд говорит о том, что её бизнес терпит убытки.
Интересно, что дело пока не привлекло внимания ни прокуратуры, ни приморского УФАС, хотя речь идёт о возможном ограничении конкуренции на рынке специализированных стоянок. В апреле 2026 года суд оставил заявление женщины без движения из‑за недочётов в оплате госпошлины, но сейчас производство возобновлено. Судье предстоит разобраться, где заканчиваются полномочия муниципального предприятия и начинается нарушение прав предпринимателя.
Этот иск — редкий для России случай, когда частный бизнес оспаривает монополию государственной структуры в такой специфической сфере, как эвакуация и хранение задержанного транспорта. Исход дела может создать прецедент и повлиять на практику распределения штрафстоянок в других регионах.