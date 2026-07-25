Амурский краеведческий музей обновили благодаря нацпроекту «Семья»

Там модернизировали зал коренных народов Амура, а также установили современные витрины и специализированную гардеробную систему хранения исторических костюмов. Работы выполнили по нацпроекту «Семья». Всего в этом году обновили четыре музея, расположенных в Амурском, Нанайском, Бикинском и имени Полины Осипенко районах. Кроме того, еще два музея в Верхнебуреинском районе сейчас проходят процедуру модернизации.