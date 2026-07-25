Когда отмечают День работника торговли в 2026 году

У сотрудников продуктовых сетей, офлайн- и онлайн-магазинов есть собственный профессиональный праздник. РБК Life рассказывает, когда в 2026 году поздравлять работников торговли.
Содержание.
Дата.
История.
Мероприятия.
Как празднуют.
Интересные факты.
Главное.
Дата Дня работника торговли в 2026 году.
День работника торговли в России отмечают ежегодно в четвертую субботу июля. В 2026-м дата выпадает на 25 июля.
День работника торговли также отмечают в некоторых странах СНГ. Например, в Белоруссии он приходится на последнее воскресенье июля (26 июля в 2026-м) [1].
История праздника Дня работника торговли.
Дата праздника несколько раз менялась. Изначально ее установили указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году. Тогда День работника торговли постановили отмечать в последнее воскресенье июля.
В 1988-м вышел новый указ, который объединил День работников торговли с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Появился общий праздник — День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Его постановили отмечать каждое третье воскресенье марта [2].
Однако в 2013-м День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства разделили на два самостоятельных праздника. Согласно указу президента России, День работника торговли отмечают в четвертую субботу июля [3]. Для Дня работников ЖКХ и бытового обслуживания населения оставили «старую» дату — третье воскресенье марта [4].
День работника торговли в России отмечают ежегодно в четвертую субботу июля.
(Фото: Юрий Белинский / ТАСС).
Мероприятия к Дню работника торговли.
В День работника торговли компании проводят внутренние конкурсы, тимбилдинги, круглые столы и корпоративные встречи.
В крупных городах организуют конференции и форумы, приуроченные к дате праздника. Например, 23 июля 2026 года в Центре международной торговли Москвы проведут ежегодную конференцию «Безопасность ритейла». В программе — доклады, дискуссии и розыгрыш от организаторов и партнеров мероприятия [5].
Как празднуют День работника торговли.
Профессиональный праздник отмечают продавцы, товароведы, кассиры, менеджеры по закупкам и другие специалисты сферы торговли.
В этот день специалистам, проработавшим в отрасли не менее 15 лет, могут присвоить звание «Почетный работник торговли» [6]. Им также вручают нагрудный знак и удостоверение, а в трудовую книжку вносят соответствующую запись.
Интересные факты о торговле в России.
Ключевой маршрут торговли Древней Руси назывался «из варяг в греки». Славяне продавали меха, мед, кожу, а покупали чаще всего ткани, стекло и драгоценности. Маршрут «из варяг в греки» довольно подробно изложен в некоторых литературных памятниках, однако точный путь современные ученые пока не установили [7].
Красную площадь в Москве до начала XVII века называли Торгом. Это было известное место торговли, однако постепенно, с появлением новых построек и памятников площадь из рынка превратилась в место для народного гуляния, а затем и официальных церемоний [8].
В декабре 1893 года на Красной площади в Москве открыли Верхние торговые ряды (ныне ГУМ) — один из крупнейших в Европе пассажей, то есть крытых торговых улиц [9].
До 2010 года в России присуждали звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации». На награду могли претендовать работники государственной, кооперативной и частной торговли, а также общественного питания, которые отработали в сфере торговли более 15 лет.
По данным mos.ru, в 2020-м в сфере торговли работали почти 1,5 млн москвичей (19% от общего количества рабочих мест в городе). Более половины были заняты в оптовом сегменте, около 40% ― в розничной торговле и 6% ― в торговле автотранспортом.
По данным Dream Job, средняя зарплата продавца в России в 2026 году составляет 53 тыс. руб. [10].
День работника торговли: главное.
День работника торговли отмечают в четвертую субботу июля — в 2026-м отмечается 25 июля.
Профессиональный праздник работников торговли закрепили на государственном уровне в 1966 году — тогда его отмечали в последнее воскресенье июля. Новую дату установили в 2013 году.
Профессиональный праздник отмечают продавцы, кассиры, товароведы, менеджеры по закупкам и другие работники ритейла.
В День работника торговли компании проводят корпоративные мероприятия, конкурсы, тимбилдинги и отраслевые конференции.
В профессиональный праздник сотрудникам, проработавшим в отрасли не менее 15 лет, могут присвоить звание «Почетный работник торговли».
Эта статья входит в спецпроект РБК Life про праздники. Узнайте, что россияне отмечают в этот день, 25 июля, либо какой сегодня праздник.