Кита заметили у берегов Советской Гавани в Хабаровском крае — ВИДЕО

Жители Хабаровского края встретили одного из самых впечатляющих обитателей дальневосточных морей. У побережья Советской Гавани заметили кита. Морского гиганта удалось запечатлеть фотографу Артему Щуковскому.
По словам автора видео, встреча произошла несколько дней назад недалеко от берега. При этом это уже не единственное подобное наблюдение за последнее время. Ранее китов также видели в районе поселка Дюанка в Ванинском районе.
Появление китов у побережья Хабаровского края нельзя назвать редкостью. Регион омывает Татарский пролив, который соединяет Японское и Охотское моря и является частью миграционного пути нескольких видов китообразных. Во время сезонных перемещений морские млекопитающие проходят вдоль побережья, а летом и осенью нередко подходят ближе к берегу в поисках скоплений рыбы и другого корма.
Чаще всего в акватории Татарского пролива можно встретить малых полосатиков (минке), косаток, белух, а также дельфинов. Изредка здесь наблюдают и более крупных китов — горбачей и финвалов. Наиболее высока вероятность увидеть морских гигантов у побережья Советско-Гаванского и Ванинского районов, где глубины и кормовая база создают благоприятные условия для их появления.