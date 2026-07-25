Кита заметили у берегов Советской Гавани в Хабаровском крае — ВИДЕО

Чаще всего в акватории Татарского пролива можно встретить малых полосатиков (минке), косаток, белух, а также дельфинов. Изредка здесь наблюдают и более крупных китов — горбачей и финвалов. Наиболее высока вероятность увидеть морских гигантов у побережья Советско-Гаванского и Ванинского районов, где глубины и кормовая база создают благоприятные условия для их появления.