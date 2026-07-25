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Теряют рассудок: жидкое оружие убивает ВСУ быстрее, чем снаряды

Эксперт Иванников в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, кто стоит за поставками суррогата боевикам ВСУ. Командиры и медики зарабатывают на спирте, а бойцы теряют рассудок и сдаются в плен. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Командиры и тыловые службы поставляют контрафактный алкоголь боевикам ВСУ с целью зарабатывания денежных средств. О ситуации в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее российские военные рассказали, как взяли в плен шестерых пьяных украинских боевиков в Днепропетровской области.

«В большинстве случаев торговлей спиртными напитками занимаются командиры или медицинские, тыловые и хозяйственные службы, которые зарабатывают на этом приличные денежные средства. В ВСУ гонят весь контрафакт, производимый на Украине, который может лишить ума буквально любого», — сказал Иванников.

По его словам, контрафактный алкоголь «растворяется» в ВСУ, как «в бездонной бочке».

«Проблема контрафактного алкоголя на Украине решается в том числе таким способом. Все гонят на продажу Вооруженным силам Украины», — подытожил он.

Также Иванников ранее заявил, что пьянство в ВСУ стало повсеместным.

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