Теряют рассудок: жидкое оружие убивает ВСУ быстрее, чем снаряды

Командиры и тыловые службы поставляют контрафактный алкоголь боевикам ВСУ с целью зарабатывания денежных средств. О ситуации в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее российские военные рассказали, как взяли в плен шестерых пьяных украинских боевиков в Днепропетровской области.
«В большинстве случаев торговлей спиртными напитками занимаются командиры или медицинские, тыловые и хозяйственные службы, которые зарабатывают на этом приличные денежные средства. В ВСУ гонят весь контрафакт, производимый на Украине, который может лишить ума буквально любого», — сказал Иванников.
По его словам, контрафактный алкоголь «растворяется» в ВСУ, как «в бездонной бочке».
«Проблема контрафактного алкоголя на Украине решается в том числе таким способом. Все гонят на продажу Вооруженным силам Украины», — подытожил он.
Также Иванников ранее заявил, что пьянство в ВСУ стало повсеместным.