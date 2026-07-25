Теряют рассудок: жидкое оружие убивает ВСУ быстрее, чем снаряды

«В большинстве случаев торговлей спиртными напитками занимаются командиры или медицинские, тыловые и хозяйственные службы, которые зарабатывают на этом приличные денежные средства. В ВСУ гонят весь контрафакт, производимый на Украине, который может лишить ума буквально любого», — сказал Иванников.