На Западе назвали причину срочной смены самолета Трампом на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп во время поездки в Турцию был вынужден сменить самолет перед вылетом из страны якобы из-за угрозы нападения со стороны проиранских группировок. Об этом сообщает The New York Times.
«Президент Трамп внезапно сменил самолет перед вылетом из Турции в этом месяце после того, как американские официальные лица оценили как достоверную угрозу нападения проиранских сил», — следует из материала.
Ранее сотрудников Белого дома заставили сдать телефоны из-за расследования утечки данных о новом самолете Трампа. Американский лидер остался недоволен появлением в СМИ информации о причинах замены борта. Он посчитал обнародование характеристик его самолета серьезной угрозой безопасности.