Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе назвали причину срочной смены самолета Трампом на саммите НАТО

NYT: Трамп сменил самолет на саммите НАТО из-за угроз от проиранских сил.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп во время поездки в Турцию был вынужден сменить самолет перед вылетом из страны якобы из-за угрозы нападения со стороны проиранских группировок. Об этом сообщает The New York Times.

«Президент Трамп внезапно сменил самолет перед вылетом из Турции в этом месяце после того, как американские официальные лица оценили как достоверную угрозу нападения проиранских сил», — следует из материала.

По данным издания, в Турцию глава Белого дома прибыл на новом самолете 7 июля для участия в саммите НАТО. Однако из Анкары он вылетел уже на старом борту, а затем в Великобритании снова пересел на Boeing 747−8.

Ранее сотрудников Белого дома заставили сдать телефоны из-за расследования утечки данных о новом самолете Трампа. Американский лидер остался недоволен появлением в СМИ информации о причинах замены борта. Он посчитал обнародование характеристик его самолета серьезной угрозой безопасности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше