Росавиация закрыла аэропорты Казани, Самары и ещё шести городов

Воздушная гавань Тамбова также попала под действие временного запрета. Местные службы полностью остановили обслуживание гражданских самолётов на определённый период времени. Сотрудники наземных служб перевели технику в режим ожидания. Диспетчеры приостановили работу взлётно-посадочных полос до особого распоряжения.
Этой ночью ВСУ устроили массированную атаку на Белгород и прилегающий Белгородский округ. Удары пришлись по местной инфраструктуре. В результате налёта БПЛА есть пострадавшие среди мирных жителей. Бригады скорой помощи оперативно доставили раненых в городские больницы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.