НАТО в ужасе: раскрыт новый путь ввоза оружия на Украину, ответ уже готов

«Теперь часть грузов будет идти через территориальные воды стран НАТО, заходить непосредственно в Дунай и выгружаться в румынском порту непосредственно в украинские вагоны, там фуры. Далее они будут следовать на территорию Украины сухопутным путём. Следовательно, эти пути и транспортные узлы будут отслеживаться и уничтожаться. Эта задача очень важная и она является приоритетной», — сказал военный эксперт.