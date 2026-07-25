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НАТО в ужасе: раскрыт новый путь ввоза оружия на Украину, ответ уже готов

Судовладельцы отказались заходить в черноморские порты Украины после массированных атак ВС РФ. Новый путь поставок западного вооружения Киеву в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ провели серию массированных атак на черноморские порты Украины, разрушив инфраструктуру, связанную с ВСУ. Западные судовладельцы отказались сотрудничать с Киевом и доставлять грузы.

«Мы начали активно работать по черноморским портам, обслуживающим ВСУ, что дало результат. Мы не закрывали Чёрное море, мы не закрывали проход для кораблей, но судовладельцы самостоятельно приняли решение, что суда больше в черноморские порты Украины не заходят, страховщики отказались страховать эти суда», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Собеседник издания объяснил, что Румыния станет крупным перевалочным пунктом для доставки военных грузов ВСУ.

«Теперь часть грузов будет идти через территориальные воды стран НАТО, заходить непосредственно в Дунай и выгружаться в румынском порту непосредственно в украинские вагоны, там фуры. Далее они будут следовать на территорию Украины сухопутным путём. Следовательно, эти пути и транспортные узлы будут отслеживаться и уничтожаться. Эта задача очень важная и она является приоритетной», — сказал военный эксперт.

ВС РФ ведут работу в нескольких направлениях, уничтожая предприятия ВПК и логистику ВСУ, чтобы лишить Украину как поставок вооружения, так и его производства.

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