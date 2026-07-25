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В МВД объяснили, можно ли россиянам путешествовать в РФ по загранпаспорту

Начальник пресс-службы столичного министерства Владимир Васенин заявил, что закон не запрещает такие поездки и документ принимают в некоторых гостиницах.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россияне могут путешествовать по России по заграничному паспорту, хотя он предусмотрен для поездок за пределы страны. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

«Закон на сегодняшний момент не запрещает такие путешествия [по России], в том числе по заграничному паспорту. В некоторых гостиницах, учреждениях, где вы можете проживать, можно заселяться по этому документу», — сказал он.

При этом Васенин добавил, что на самом деле заграничный паспорт предусмотрен для того, чтобы путешествовать за пределами РФ.