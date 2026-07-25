Во всероссийском гастрофестивале примут участие более 500 ресторанов

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Более 500 ресторанов из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Сербии и Китая участвуют в гастрономическом фестивале «Тайгастро», который открылся в Красноярске. Основная задача фестиваля — популяризация локальной кухни, сообщил ТАСС региональный руководитель PR службы фестиваля Ярослав Моргунов.
«Шестой международный гастрономический фестиваль “Тайгастро” от красноярского ресторана Tunguska открылся 25 июля. Он продлится по 16 августа. В “Тайгастро” 2026 года примут участие более 500 ресторанов со всей России, а также проекты из других стран: Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Шефы проектов-участников будут готовить сеты из локальных и сезонных продуктов. В каждом сете — три блюда из местных сезонных продуктов», — сообщил Моргунов.
Основная задача фестиваля — возрождение гастрономического наследия регионов и популяризация локальных продуктов, объединение ресторанного сообщества не только России, но и всего мира.
В рамках фестиваля пройдут праздник уличной еды, музыкальный фестиваль, ужины с иностранными шеф-поварами, кинопоказы и большой образовательный форум «Интертайгастро».
Фестиваль «Тайгастро» проходит в Красноярске с 2021 года. Организатор фестиваля — красноярский ресторан современной сибирской кухни Tunguska. В 2025 году в фестивале приняло участие более 300 ресторанов.