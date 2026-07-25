Во всероссийском гастрофестивале примут участие более 500 ресторанов

«Шестой международный гастрономический фестиваль “Тайгастро” от красноярского ресторана Tunguska открылся 25 июля. Он продлится по 16 августа. В “Тайгастро” 2026 года примут участие более 500 ресторанов со всей России, а также проекты из других стран: Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Шефы проектов-участников будут готовить сеты из локальных и сезонных продуктов. В каждом сете — три блюда из местных сезонных продуктов», — сообщил Моргунов.