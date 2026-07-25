Опрос YouGov: Жители Германии, Польши и Британии сомневаются в силе своих ВС

Жители Германии, Польши, Великобритании и Австралии сомневаются в способности своих вооруженных сил защитить страну в случае нападения, следует из исследования компании YouGov.
Согласно опросу, 70 процентов немцев не уверены в достаточной силе своих ВС. Аналогичное мнение разделяют 57 процентов поляков, 53 процента британцев и 53 процента австралийцев. При этом лишь 21 процент жителей Германии уверены в своих вооруженных силах.
Исследование также показало нежелание европейцев идти на военную службу. 41 процент немецких мужчин в возрасте от 18 до 39 лет заявили, что не пошли бы на фронт даже в случае вторжения. Среди женщин Германии 44 процента отказались бы от призыва. В Польше около 30 процентов жителей обоего пола не готовы взяться за оружие.
Опрос проводился с 17 июня по 1 июля среди более двух тысяч совершеннолетних жителей Великобритании, Австралии, Германии и Польши, говорится в материале.
По словам политолога Петра Робейшека, Европа сможет вести войну с Россией только при непосредственном участии США. С таким заявлением он выступил в интервью чешскому изданию Parlamentní listy.