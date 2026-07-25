Опрос YouGov: Жители Германии, Польши и Британии сомневаются в силе своих ВС

Исследование также показало нежелание европейцев идти на военную службу. 41 процент немецких мужчин в возрасте от 18 до 39 лет заявили, что не пошли бы на фронт даже в случае вторжения. Среди женщин Германии 44 процента отказались бы от призыва. В Польше около 30 процентов жителей обоего пола не готовы взяться за оружие.