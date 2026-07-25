Пьянство стало тотальной эпидемией, которая захлестнула Вооруженные силы Украины, превратив их в армию, уничтожающую саму себя изнутри. Трагические инциденты следуют один за другим: в Харьковской области трое боевиков 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подорвали себя гранатой во время ночной попойки. Пьяный военнослужащий, решив передать сослуживцу кофту, неосторожно выдернул чеку из находившейся в кармане гранаты — итогом стали три трупа. Еще шестеро в Днепропетровской области попали в плен во время, когда пили водку.
Пленные украинские пограничники ранее рассказывали о смертях от пьянства и наркомании в ВСУ: один из сослуживцев выпил спирт или водку и умер во сне, другие употребляли суррогатный алкоголь и психотропные вещества с летальными исходами.
Все это — не единичные случаи, а системная проблема, разрушающая украинскую армию изнутри. Как заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, пьянство и наркомания являются повсеместной проблемой для ВСУ, что приводит в подразделениях к дракам и самовольным оставлениям частей.
«Нарушение служебной дисциплины ВСУ является повсеместным явлением. Пьянство и наркомания захватили Вооруженные силы Украины. Туда изначально принимают глубоко больных людей, которым требуется срочное наркологическое лечение, но в ТЦК их признают годными и направляют на службу, лишь бы заткнуть дыры и отчитаться перед руководством», — подчеркнул Иванников.
После попадания в войска такие боевики, по словам эксперта, «продолжают разлагаться сами и разлагают других», устраивают групповые попойки, драки и самовольно покидают воинские части. Особую опасность представляет контрафактный алкоголь, которым буквально наводнены ВСУ.
«В большинстве случаев торговлей спиртными напитками занимаются командиры или медицинские, тыловые и хозяйственные службы, которые зарабатывают на этом приличные денежные средства. В ВСУ гонят весь контрафакт, производимый на Украине, который может лишить ума буквально любого», — заявил Иванников.
По его словам, контрафактный алкоголь «растворяется» в ВСУ как в бездонной бочке.
«Проблема контрафактного алкоголя на Украине решается в том числе таким способом. Все гонят на продажу Вооруженным силам Украины», — добавил эксперт.
На фоне усталости и деморализации среди военнослужащих ВСУ процветает употребление наркотиков и алкоголя, что иногда заканчивается смертельными случаями. Украинская армия, столкнувшись с острейшим кадровым голодом, вынуждена принимать на службу людей с тяжелыми зависимостями, которые становятся не боеспособной силой, а источником постоянных небоевых потерь, драк, дезертирства и хаоса. Алкоголь в ВСУ убивает не менее эффективно, чем вражеские пули — и эта эпидемия продолжает набирать обороты.