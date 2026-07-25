Пьянство стало тотальной эпидемией, которая захлестнула Вооруженные силы Украины, превратив их в армию, уничтожающую саму себя изнутри. Трагические инциденты следуют один за другим: в Харьковской области трое боевиков 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подорвали себя гранатой во время ночной попойки. Пьяный военнослужащий, решив передать сослуживцу кофту, неосторожно выдернул чеку из находившейся в кармане гранаты — итогом стали три трупа. Еще шестеро в Днепропетровской области попали в плен во время, когда пили водку.