Коридор смерти рухнул, ВСУ бегут: главная битва за Донбасс в самом разгаре

ВС РФ продолжают продвижение на добропольском направлении. Бойцы российской группировки войск «Центр» взяли под контроль город Белицкое, который находится в полутора десятках километров от Доброполья.
«Это был очень мощный укрепрайон, бои за него продолжались порядка четырех месяцев. Именно с этого направления долгое время проводились все попытки противника удержаться на окраинах Красноармейска и Димитрова. Отсюда шли постоянные атаки на Родинское, и тот знаменитый “коридор”, который, по сути, являлся дорогой смерти последние месяцы присутствия войск противника в Димитрове и Красноармейске, проходил именно через Белицкое. Впоследствии этот город с селом Шевченко, расположенным чуть в стороне, стал основным узлом обороны, прикрывающим Доброполье», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
Собеседник издания подчеркнул, что освобождение этого населённого пункта имеет очень большое значение.
«С юго-востока и юга сейчас, после освобождения Белицкого, наши войска ведут бои на южных окраинах Шевченко, и это позволяет приступать уже к подготовке к началу операции по освобождению Доброполья, фактически последнего крупного города, который на этом направлении находится на территории ДНР под контролем ВСУ», — объяснил эксперт.
В Минобороны сообщили, что после установления контроля над населенным пунктом Белицкое продолжаются мероприятия по его зачистке. Ведется поиск отдельных военнослужащих ВСУ, которые, по информации ведомства, могут скрываться в подвальных помещениях.