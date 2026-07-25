В семи аэропортах России ввели временные ограничения: откуда нельзя вылететь

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 24 июля около 50 рейсов были задержаны в аэропорту Пулково, 15 самолетов ожидали прибытия с запасных аэродромов. В авиагавани Санкт-Петербурга подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение безопасности полетов.