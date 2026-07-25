В семи аэропортах России ввели временные ограничения: откуда нельзя вылететь

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сразу в семи российских аэропортах. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
По данным ведомства, ограничения действуют в аэропортах Кирова (Победилово), Казани, Ярославля (Туношна), Самары (Курумоч), Чебоксар, Саратова (Гагарин), Пензы и Нижнего Новгорода (Чкалов).
В нижегородском аэропорту воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями. Пассажиров предупредили, что из-за введенных мер возможны изменения в расписании рейсов.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 24 июля около 50 рейсов были задержаны в аэропорту Пулково, 15 самолетов ожидали прибытия с запасных аэродромов. В авиагавани Санкт-Петербурга подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение безопасности полетов.