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Россиянам напомнили, можно ли путешествовать по РФ с загранпаспортом

МВД: Россияне могут путешествовать по России с загранпаспортом.

Источник: Комсомольская правда

Для поездок по России разрешено использовать заграничный паспорт. Об этом напомнил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в интервью ТАСС.

«Закон на сегодняшний момент не запрещает такие путешествия [по России], в том числе по заграничному паспорту. В некоторых гостиницах, учреждениях, где вы можете проживать, можно заселяться по этому документу», — уточнил Васенин.

Представитель МВД добавил, что основное назначение загранпаспорта — это зарубежные поездки.

KP.RU напоминал: одно из важных условий при получении российского паспорта — качественная фотография. Снимок должен отражать актуальную внешность заявителя, может выполняться в цвете или монохроме, при этом волосы не должны заслонять область глаз.

В свою очередь в Госдуме предложили привязать срок действия паспортов к возрасту: по достижении 60 лет документ должен заменяться.

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