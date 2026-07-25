Россиянам напомнили, можно ли путешествовать по РФ с загранпаспортом

Для поездок по России разрешено использовать заграничный паспорт. Об этом напомнил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в интервью ТАСС.
«Закон на сегодняшний момент не запрещает такие путешествия [по России], в том числе по заграничному паспорту. В некоторых гостиницах, учреждениях, где вы можете проживать, можно заселяться по этому документу», — уточнил Васенин.
Представитель МВД добавил, что основное назначение загранпаспорта — это зарубежные поездки.
KP.RU напоминал: одно из важных условий при получении российского паспорта — качественная фотография. Снимок должен отражать актуальную внешность заявителя, может выполняться в цвете или монохроме, при этом волосы не должны заслонять область глаз.
В свою очередь в Госдуме предложили привязать срок действия паспортов к возрасту: по достижении 60 лет документ должен заменяться.