Одно из «Семи чудес Хабаровского края» преобразилось после благоустройства

Добраться до одного из «Семи чудес Хабаровского края» теперь стало проще, а прогулки по его территории — значительно комфортнее. В селе Галкино Хабаровского района завершилось благоустройство озера лотосов. Работы провели по поручению губернатора края Дмитрия Демешина, который лично оценил результат.
По словам главы региона, еще год назад путь к озеру был непростым: разбитая дорога, заросли и отсутствие благоустроенной инфраструктуры затрудняли посещение. Теперь территория преобразилась и стала новым местом притяжения для жителей и туристов.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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— Еще год назад эта территория была труднодоступной: непроходимая дорога, заросли, грязь. Сегодня здесь мы видим благоустроенное пространство — новую точку притяжения для туристов, место для семейных прогулок и тихого созерцания, — отметил Дмитрий Демешин.
Преображение стало результатом совместной работы правительства Хабаровского края, администрации Хабаровского района и представителей бизнеса. На территории озера появились пешеходная и две экологические тропы, деревянный мост, смотровые настилы, ограждения, навигационные баннеры, система видеонаблюдения и зоны отдыха со скамейками из переработанного пластика, изготовленными в Хабаровском крае.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Кроме того, специалисты привели в порядок подъездную дорогу и оборудовали площадку для разворота автомобилей. Общая площадь благоустроенной территории составила около 17 тысяч квадратных метров. Работы на этом не завершатся. В ближайшее время на территории установят информационные стенды и арт-объекты, которые сделают прогулочную зону еще более привлекательной для посетителей.
Глава региона также призвал жителей и гостей края бережно относиться к природной достопримечательности.
— Озеро лотосов — теперь наше общее достояние. Призываю всех беречь эту красоту: относиться к месту бережно и аккуратно, чтобы лотос радовал еще многие поколения, — сказал Дмитрий Демешин.