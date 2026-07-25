Одно из «Семи чудес Хабаровского края» преобразилось после благоустройства

Кроме того, специалисты привели в порядок подъездную дорогу и оборудовали площадку для разворота автомобилей. Общая площадь благоустроенной территории составила около 17 тысяч квадратных метров. Работы на этом не завершатся. В ближайшее время на территории установят информационные стенды и арт-объекты, которые сделают прогулочную зону еще более привлекательной для посетителей.