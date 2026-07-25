В России нашли альтернативу вредоносной информации для детей

«…Чтобы не было [ситуации], когда интересная полезная информация неконкурентоспособна [по сравнению] с той деструктивной информацией, которая ориентирована в первую очередь на детей и вовлекает их в свою деятельность, манипулируя психикой ребенка», — сказала Кузнецова для ТАСС.