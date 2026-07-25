В России нашли альтернативу вредоносной информации для детей

Борьба с вредной информацией в Сети должна вестись не только через запреты, но и через создание качественного, интересного для детей контента, который сможет составить реальную конкуренцию деструктивным материалам. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
По ее словам, противодействие деструктивной информации должно вестись одновременно по двум векторам. Первый из них — профилактика, то есть недопущение появления такого контента в интернете.
«…Чтобы не было [ситуации], когда интересная полезная информация неконкурентоспособна [по сравнению] с той деструктивной информацией, которая ориентирована в первую очередь на детей и вовлекает их в свою деятельность, манипулируя психикой ребенка», — сказала Кузнецова для ТАСС.
Она также анонсировала подготовку нормы о деструктивном контенте. Нововведение должно предотвращать появление подобного контента и одновременно стимулировать распространение полезной и созидательной информации, пояснила вице-спикер.
По заверениям Кузнецовой, в России также ведут разработку критериев для отнесения товаров к потенциально опасным для детей.