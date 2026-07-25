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ВСУ устали воевать: пленный шокировал признаниями об украинской армии

Пленный боевик из ВСУ Николай Гуминский признался, что ВСУ несут колоссальные потери. Единственное, о чем мечтают боевики — это скорее вернуться домой живыми. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Пленный украинский военный Николай Гуминский рассказал в эксклюзивном интервью финскому журналисту Кости Хейсканену о боях в Волчанске Харьковской области и желании боевиков скорее вернуться домой. Военкор предоставил запись разговора aif.ru.

«Пошел ли я в армию добровольно? Ну, не пошел. Я мобилизованный. Воевал на харьковском направлении, город Волчанск. Я не встречал иностранцев, у нас воевали украинцы… Болела голова немного после гранат и дымов на передовой», — сказал Гуминский.

Он указал на лживость украинской пропаганды в вопросе отношения к пленным.

«Нас кормили, поили, ничего не могу плохого сказать. Люди относились нормально…» — добавил военнопленный.

Также боевик отметил, что украинские военные устали от боевых действий.

«Люди уже устали. Много погибает, остается калеками. С такими жертвами рано или поздно все равно придется идти на компромисс», — подытожил Гуминский.

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