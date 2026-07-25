ВСУ устали воевать: пленный шокировал признаниями об украинской армии

«Пошел ли я в армию добровольно? Ну, не пошел. Я мобилизованный. Воевал на харьковском направлении, город Волчанск. Я не встречал иностранцев, у нас воевали украинцы… Болела голова немного после гранат и дымов на передовой», — сказал Гуминский.