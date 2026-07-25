Пленный украинский военный Николай Гуминский рассказал в эксклюзивном интервью финскому журналисту Кости Хейсканену о боях в Волчанске Харьковской области и желании боевиков скорее вернуться домой. Военкор предоставил запись разговора aif.ru.
«Пошел ли я в армию добровольно? Ну, не пошел. Я мобилизованный. Воевал на харьковском направлении, город Волчанск. Я не встречал иностранцев, у нас воевали украинцы… Болела голова немного после гранат и дымов на передовой», — сказал Гуминский.
Он указал на лживость украинской пропаганды в вопросе отношения к пленным.
«Нас кормили, поили, ничего не могу плохого сказать. Люди относились нормально…» — добавил военнопленный.
Также боевик отметил, что украинские военные устали от боевых действий.
«Люди уже устали. Много погибает, остается калеками. С такими жертвами рано или поздно все равно придется идти на компромисс», — подытожил Гуминский.