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В Приморье врачи достали из девочек металлический язычок и монеты

В Приморском крае врачи Спасской городской больницы провели экстренные эндоскопические операции двум девочкам, проглотившим инородные предметы.

В Приморском крае врачи Спасской городской больницы провели экстренные эндоскопические операции двум девочкам, проглотившим инородные предметы. Об этом сообщили в MAX-канале краевого Минздрава.

Первой пациенткой стала 11-летняя школьница. Во время того, как она пила сок из алюминиевой банки, девочка случайно проглотила металлический язычок от крышки. Второй случай произошел с пятилетней малышкой — она проглотила сразу две монеты номиналом 10 копеек.

Обе девочки были доставлены в медучреждение и получили квалифицированную помощь. Специалистам удалось извлечь опасные предметы, и сейчас жизни пациенток ничего не угрожает.

В региональном Минздраве напомнили родителям о необходимости постоянного присмотра за детьми и напомнили о рисках проглатывания мелких бытовых предметов.

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